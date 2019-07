Even opfrissen: dit zijn de belangrijkste nieuwe spelregels in het voetbal

Plek van wisselen

De tijdrektruc van een speler die vlak voor een wissel stiekem zo ver mogelijk van de dug-outs wegloopt, werkt straks echt niet meer. Althans, als de scheidsrechter ingrijpt. Dat kan hij straks doen door te bepalen dat een speler bij een wissel het veld via de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet verlaten. Niet alleen handig tegen tijdrekken, maar ook bij een blessure.

Doeltrap

De bal hoeft bij een doeltrap of vrije schop niet meer eerst het zestienmetergebied uit, voordat een medespeler hem mag krijgen. Keepers kunnen dus voortaan vlot opbouwen door een verdediger aan te roepen en van dichtbij aan te spelen. De nieuwe Inter-trainer Antonio Conte had voor het oefenduel met Juventus al een tactische vondst om de tegenstander uit de tent te lokken.

Kaarten voor teamofficials

Een jammerende trainer, een scheldende assistent-trainer of een tierende teammanager: ze kunnen vanaf nu allemaal door de scheidsrechter gestraft worden. Na een experiment afgelopen seizoen in het betaald voetbal kunnen nu ook in het amateurvoetbal teamofficials gele- en rode kaarten krijgen.

Geen aanvallers in muur

Het duwen en trekken in de muur bij een vrije trap is voorbij. Aanvallers mogen er niet langer tussen staan als drie of meer verdedigers zich in een rijtje opstellen om zo de bal te kunnen blokken. Aanvallers moeten nu een meter afstand houden, anders gaat de vrije trap naar de verdedigende partij.

Hoe de spelers van De Graafschap hier bij een vrije trap van Youssef El Jebli tegen Feyenoord uit de muur wegduiken, mag straks niet meer.

Hands

Ook al is het onbedoeld of aangeschoten: een doelpunt wordt voortaan altijd afgekeurd als de bal een arm of hand geraakt heeft. Het creëren van een kans met de hand mag evenmin, laat de KNVB weten. Een speler zal normaal gesproken niet worden bestraft wanneer de bal zijn hand of arm raakt als de bal kaatst vanaf het eigen lichaam van de speler of van het lichaam van een andere speler (van beide teams) en als een speler valt met de hand of arm als steun tussen het lichaam en de grond.

Strafschoppenserie