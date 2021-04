Evenaart Neres tegen RKC stokoud record?

Opstellingen+statistiekenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekend in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de 29ste speelronde.

Vitesse - ADO Den Haag (vrijdag, 20.00 uur)

• ADO maakt op basis van de laatste jaren een goede kans om tegen Vitesse, dat al in twee van zijn laatste vier thuisduels niet scoorde, een resultaat te behalen. ADO verloor maar een keer in de laatste vijf wedstrijden in de Gelredome (W2-G2-V1).

• Een negatief record dreigt voor Vitesse-aanvaller Loïs Openda. De Belg werd in 24 van zijn 25 basisplaatsen dit seizoen gewisseld. De laatste spelers die vaker naar de kant werden gehaald in een jaargang waren Everton (26 keer) en Kenneth Perez (27 keer) in 2009/10.

• Michiel Kramer treft met Vitesse zijn favoriete tegenstander. Hij won in de eredivisie vaker van de Arnhemmers dan van elke andere ploeg (6 keer). Alleen tegen Excelsior maakte hij meer doelpunten (5 treffers, tegen Vitesse 4).

Heracles - Willem II (zaterdag, 18.45 uur)

• Heracles won negen van de laatste elf thuisduels met Willem II in de competitie (andere twee verloren). De Tilburgers scoorden in zes van die wedstrijden minstens drie keer, waaronder in de laatste twee.

• Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis maakte tegen geen enkel team zoveel treffers als tegen Heracles (4). De Griek was trefzeker in drie van de vorige ontmoetingen. De enige speler die namens Willem II meer dan vier doelpunten produceerde tegen de Almeloërs in de eredivisie-historie is Fran Sol (5)

• Het zal niet gemakkelijk worden voor Pavlidis om opnieuw trefzeker te zijn in het Erve Asito. Heracles beschikt met verdediger Robin Pröpper namelijk over de speler met de meeste balveroveringen van 2021 (129).

AZ - Sparta (zaterdag, 20.00 uur)

• Voor Sparta wordt het duel in Alkmaar een lastige klus. AZ pakte in de laatste twaalf thuisduels met de Spangenaren 32 van de 36 mogelijke punten (W10, G2) met de overtuigende doelcijfers 33-4.

• Geen enkele speler noteerde in 2021 zoveel schoten zonder te scoren als Sparta-middenvelder Abdou Harroui (33 schoten). Voor de jaarwisseling was de Jong Oranje-international nog vijf keer trefzeker uit dertig pogingen.

• Na de rode kaart van Teun Koopmeiners afgelopen speelronde is Owen Wijndal de enige overgebleven speler die dit eredivisieseizoen namens AZ nog geen minuut miste. FC Groningen-verdediger Ko Itakura is de enige andere veldspeler die alle minuten op het veld stond voor zijn ploeg.

Fortuna Sittard - FC Emmen (zaterdag, 20.00 uur)

• Fortuna won slechts één van de laatste zes thuiswedstrijden tegen FC Emmen (G3, V2). Een zege ligt gezien de laatste wedstrijden ook niet voor de hand, aangezien de ploeg van Sjors Ultee vier van zijn laatste vijf wedstrijden verloor. Daarvoor won het juist vier van de vijf duels.

• FC Emmen is juist de ploeg in vorm. Het is al zes duels op rij ongeslagen (W3, G3), enkel de huidige top-5 zette dit seizoen een reeks van zeven duels zonder verlies neer in de competitie.

• Lisandro Semedo, de enige Fortuna-speler die dit seizoen nog geen duel miste, scoorde in elk van zijn vorige drie wedstrijden tegen FC Emmen. Alleen Klaas-Jan Huntelaar (5) maakte meer doelpunten tegen de Drentenaren in de eredivisie.

PEC Zwolle - FC Twente (zaterdag, 21.00 uur)

• Alleen ADO Den Haag pakte in 2021 minder punten in de competitie (8) dan PEC Zwolle en FC Twente (13, net als VVV, Willem II en Emmen). Grote kans dat beide ploegen opnieuw weinig punten pakken, aangezien ze allebei al zeven keer gelijkspeelden. Alleen FC Utrecht (10) en AZ (8) deden dit vaker.

• PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen maakte drie doelpunten in zijn laatste zes wedstrijden, evenveel als in zijn voorgaande 72 eredivisieduels. In het meest recente thuisduel met de Tukkers (2017) was hij bij de 2-0 zege ook al trefzeker.

• FC Twente-trainer Ron Jans noteerde tegen geen enkele ploeg zoveel wedstrijden zonder er één te verliezen als tegen PEC Zwolle (5 – W3, G2).

FC Utrecht - Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

• FC Utrecht won slechts één van de laatste dertien thuisduels met Feyenoord (G6, V6). Dat was in maart 2019, toen het onder leiding van Dick Advocaat met 3-2 won.

• Utrecht-middenvelder Adam Maher verloor vaker van Feyenoord dan van iedere andere ploeg (9 - W2, G2). Wel was hij in zijn dertien optredens tegen de Rotterdammers direct betrokken bij vier doelpunten (2 goals, 2 assists).

• Steven Berghuis, die dit seizoen al bij 27 treffers was betrokken, staat op het punt om een mooie mijlpaal te bereiken. De oranje-international kan tegen Utrecht zijn totale productie opkrikken naar 150. De Feyenoorder was in totaal direct betrokken bij 149 doelpunten in 239 eredivisiewedstrijden (90 goals, 59 assists).

FC Groningen - SC Heerenveen (zondag, 14.30 uur)

• Zes van de laatste zeven duels tussen FC Groningen en SC Heerenveen eindigden in een gelijkspel (1 zege Groningen). De laatste drie duels werd het 1-1.

• Sergio Padt kan zijn zestigste clean sheet voor FC Groningen in de eredivisie behalen. Dat lukte deze eeuw slechts drie keepers van buiten de traditionele top-3 (Sander Boschker voor FC Twente, Jelle ten Rouwelaar voor NAC Breda, Gábor Babos voor N.E.C.).

• Siem de Jong kwam in 429 speelminuten in het Hitachi Capital Mobility Stadion nog niet tot een goal of assist. Alleen op bezoek bij ADO Den Haag maakte hij meer minuten in de competitie zonder direct bij een doelpunt betrokken te zijn geweest (438 minuten).

VVV-Venlo - PSV (zondag, 14.30 uur)

• PSV verloor geen van de laatste 34 competitieduels met VVV-Venlo (W28, G6). Dit is de langste ongeslagen reeks tegen een club ooit uit de historie. Alleen Ajax zette ooit twee keer een langere serie neer (36 tegen De Graafschap en 40 tegen NEC).

• VVV moet vooral in de laatste tien minuten oppassen voor de Eindhovenaren. De Limburgers incasseerden in elk van de laatste tien duels met PSV tenminste een tegendoelpunt na de tachtigste minuut (12 in totaal).

• PSV kwam dit seizoen al zestien keer tot scoren dankzij een invaller (waaronder één keer tegen VVV). Het lukte alleen AZ in het seizoen 2010/11 (17 keer) om vaker via een wisselspeler te scoren dan PSV.

RKC - Ajax (zondag, 16.45 uur)

• Ajax is de eerste ploeg met minimaal 69 punten na 27 speelronden sinds het kampioensseizoen van Feyenoord in 2016/17 (ook 69). De laatste ploeg met minstens 72 punten na 28 duels was PSV in 2004/05, dat overigens ook kampioen werd (73).

• RKC Waalwijk won sinds 2000 geen van de 25 eredivisieduels met Ajax (G4, V21) en kwam in de laatste negen ontmoetingen in totaal tot slechts één treffer.

• David Neres kan een bijzonder record evenaren. De Braziliaan won 82 van zijn eerste 99 competitieduels met Ajax. Het record van 83 zeges na 100 duels staat op naam van Horst Blankenburg (Ajax, 1974).

