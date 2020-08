Ex-Ajacied Kristensen eerlijk: ‘Mazraoui had een topseizoen, dan zou ik mezelf ook niet opstellen’

Debuut van Kudus Ajax boekt oefenzege op Wolfsber­ger AC in Oostenrijk

18 augustus Ajax heeft tijdens het trainingskamp in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen Wolfsberger AC met 2-0 gewonnen. Quincy Promes en Ryan Gravenberch scoorden voor de Amsterdammers, waar Mohammed Kudus in de tweede helft zijn eerste minuten maakte. De 19-jarige aanvaller uit Ghana kwam vorige maand over van FC Nordsjaelland.