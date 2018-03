Ex-Feyenoorder Kongolo wint arbitragezaak

Go Ahead krabbelt op en wint weer van Jong Ajax

9 maart Go Ahead Eagles beleeft een dramatisch seizoen, maar wint wel twee keer van de koploper in de Jupiler League. Ook die onnavolgbaarheid past bij de Deventer club, die thuis al met 4-1 had gewonnen van Jong Ajax en vrijdagavond met 2-0 te sterk was op De Toekomst.