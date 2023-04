Ex-prof René Roord leeft mee met dochter Jill: ‘Finaleplek Champions League zou zó mooi zijn’

Excelsior houdt Vitesse met kunst en vliegwerk op gelijkspel

Vitesse en Excelsior zijn weinig opgeschoten met het gelijkspel in Arnhem. Beide ploegen konden het publiek in Arnhem nauwelijks vermaken en moeten na de remise nog altijd vrezen voor de degradatiestreep. De kelderkraker eindigde in 0-0.