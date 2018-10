Ex-Sparta-directeur nu wel blij met Snoei

Video Hoe Björn Kuipers in 1995 zijn scheids­rech­ter redde

14:47 Björn Kuipers heeft morgen de leiding in De Klassieker, de topwedstrijd in de eredivisie tussen Ajax en Feyenoord. Volgens verslaggever en columnist Leon ten Voorde zal Kuipers echter niet snel onder de indruk zijn. Hij was namelijk aanwezig bij de moeder aller Twentse voetbalveldslagen: Bornerbroek-Dolphia. Een column.