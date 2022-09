‘Ex-Spartaan geeft toe dat hij video met dreigementen maakte over zijn broer Paul Pogba en Kylian Mbappé’

Paul Pogba zegt dat hij voor miljoenen euro’s is gechanteerd door criminelen. Zijn broer zou daarbij betrokken zijn. De advocaat van de 32-jarige Mathias Pogba meldde eerder dat zijn cliënt elke betrokkenheid in de afpersingszaak tegen de international ontkent, maar geeft nu dus toe de video met dreigementen gemaakt te hebben.

In de bizarre videoboodschap die vorige maand de wereld werd ingestuurd stelde Mathias Pogba dat ij binnenkort met onthullingen komt over zijn broer. Maar ook over die andere topper Kylian Mbappé en Rafaela Pimienta, de opvolgster van de overleden makelaar Mino Raiola. ,,De onthullingen zullen explosief zijn en voor veel deining zorgen”, zei hij.