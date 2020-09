Ex-spits Jhon van Beukering maakt furore als keeper bij vierdeklasser

Het ultieme geluksmo­ment van Wout Droste bij GA Eagles: ‘Nog nooit zo blij geweest’

20 september De invalbeurt was niet vooraf besproken met trainer Kees van Wonderen. Maar tien schamele minuten tegen Jong Ajax brachten Wout Droste in zijn eigen zinnenprikkelende voetbalhemel. Na dertien maanden blessureleed, mentale tikken en fysieke arbeid was zijn rentree bij Go Ahead Eagles er eentje om nooit te vergeten.