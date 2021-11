Ex-voetballers snel failliet? ‘Wat Ryan Babel zegt, is nergens op gebaseerd’

,,Wij herkennen ons in Nederland helemaal niet in de uitspraak van Babel", zegt Ben-Ivar Kolster, financiële coach van spelersvakbond VVCS. Hij benadrukt dat voetballers in Nederland niet zo snel in de problemen komen. ,,Dat soort verhalen komen vooral uit de Premier League of NBA, daar wordt gezegd dat 50 procent binnen 5 jaar failliet gaat en bovengemiddeld veel in de gevangenis belandt.”