Excelsior boekt met gelijkspel in Heerenveen succesje en staat weer boven gevarenzone

Excelsior heeft een belangrijk punt gepakt in de felle strijd om lijfsbehoud. De Rotterdammers hielden SC Heerenveen in bedwang en speelden voor de tweede keer op rij met 0-0 gelijk in een uitduel. Excelsior steeg daardoor naar de veilige vijftiende plaats, maar had misschien wel meer verdiend.

Drie weken geleden pakte Excelsior ook al een punt op vreemde bodem, toen er doelpuntloos gelijk werd gespeeld bij Vitesse. Het is deze weken een kwestie van punten sprokkelen om de zestiende plaats te ontvluchten. Dankzij het gelijkspel heeft Excelsior nu één punt meer dan FC Emmen, dat zondagavond nog speelt tegen AZ.

Voor rust maakten de ploegen er een open wedstrijd van, maar tot veel uitgespeelde kansen leidde dat niet. Heerenveen brak enkele malen gevaarlijk uit, maar scherpte in de eindpass ontbrak. Eigenlijk was de grootste mogelijkheid in de eerste helft voor de bezoekers. Na een fraaie combinatie kreeg Kenzo Goudmijn ruimte om de 0-1 binnen te schieten, maar zijn inzet werd geblokt door de Friese defensie. Ook pogingen van Couhaib Driouech en Arthur Zagré werden in de kiem gesmoord.

Langste reeks zonder uitdoelpunt

Verrassend was het uitblijven van een Rotterdamse goal op vreemde bodem niet. Excelsior passeerde de grens van 730 minuten op rij zonder uitdoelpunt, een record gedurende een seizoen voor de Kralingers. De laatste treffer in een uitwedstrijd was in november tegen Feyenoord (5-1 nederlaag).

Ook na rust kwam daar geen verandering in, ondanks kansen voor Julian Baas en Peer Koopmeiners. Invaller Reda Kharchouch kreeg zelfs oog in oog met Heerenveen-doelman Xavier Mous de kans om de score te openen, maar de Marokkaan schoot naast. Aan de overkant stelde Heerenveen vooral teleur. Verder dan een fraaie vrije trap van Thom Haye, die luttele centimeters over ging, kwam de thuisploeg in aanvallend opzicht niet.

Opsteker

Het was dan ook vooral Excelsior dat zichzelf tekort deed. Desondanks zal het gelijkspel voor Excelsior als een opsteker voelen. De Rotterdammers spelen in de laatste weken nog tegen het al uitgespeelde Fortuna Sittard en het zo goed als veilige FC Volendam en zien dus voldoende kansen om punten te pakken.



SC Heerenveen deed juist slechte zaken in de jacht om een ticket voor de Europese play-offs. De Friezen moeten het vooral met RKC Waalwijk gaan uitvechten wie mag deelnemen aan het seizoenstoetje.

