Excelsior doet oud-coach Van der Gaag pijn

Door Tim Niemantsverdriet



Je zag hem af en toe met zijn hoofd schudden, na wéér een onnodig verspeelde bal. Lang stond Van der Gaag voor zijn dug-out, zoals hij de afgelopen seizoenen bij Excelsior had gedaan, maar minder onbezorgd dan hij gewend was. Van het hechte collectief dat hij in Rotterdam smeedde zag je ook nu nog wat terug, maar in Breda is hij nog niet zover. Na een goede zege op De Graafschap (3-0), zakte NAC weer ver weg.



Veel te beleven was er aanvankelijk sowieso niet. Twee lompe overtredingen, beide keren begaan door spelers van NAC, dat was het wel zo'n beetje. Eerst was er een wilde sliding van Menno Koch op de benen van Denis Mahmudov, daarna ging Gianluca Nijholt hard door op Ali Messaoud. Beiden kregen geel.



Het was uitgerekend dat duo dat na een kwartier vanuit het niets de openingstreffer weg gaf. Koch kopte een voorzet tegen Nijholt aan, Messaoud profiteerde, luttele minuten nadat hij schreeuwend naar de grond was gegaan. En zo moest Karol Niemczycki direct de bal uit het net halen, bij het eerste serieuze schot op zijn goal in zijn professionele loopbaan.



Keeperssoap

'Er staat een Pool in de goal', zong het thuispubliek even daarvoor nog, de draak stekend met de bizarre keeperssoap die Breda deze zomer bezighoudt. Arijnet Muric verloste NAC vlak voor de start van de competitie van het tekort aan doelmannen, maar werd deze week door eigenaar Manchester City plots teruggeroepen. Na Mark Birighitti in het eerste duel, de Australiër mag vertrekken, en Muric vorige week was Niemczycki dus al de derde doelman in drie wedstrijden voor de 'Parel van het Zuiden'.



Nog voor het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus hoopt NAC twee nieuwe keepers aan te trekken. Veel kansen om zich nog even in de kijker te spelen kreeg de Pool in de goal niet van Excelsior, dat uiterst effectief bleek. Net toen NAC de schroom in de tweede helft van zich af had geworpen en wat mogelijkheden creëerde, schoot Excelsior-back Jeffry Fortes hard binnen in de linkerhoek: 0-2.



Doodsteek

Het was de VAR die de Bredanaars halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd leek te helpen. Op basis van de videobeelden gaf arbiter Jeroen Manschot een strafschop na hands van Jurgen Mattheij. Mitchell te Vrede miste het buitenkansje jammerlijk. Het bleek de doodsteek voor de wedstrijd. Excelsior, dat de hele wedstrijd degelijk en gegroepeerd speelde, kwam niet meer in gevaar. Met die belangrijke eerste overwinning van het seizoen wipt de club over NAC heen naar de middenmoot van de eredivisie.