Excelsior: drastische maatregelen na positieve coronatest

Om een corona-uitbraak als bij NAC Breda of AZ te voorkomen, neemt Dijkhuizen deze week flink wat maatregelen. ,,Ik ga de boel een stuk aanscherpen. Ik heb de komende drie dagen vrij gegeven, de jongens moeten in die periode wat voor zichzelf doen. Daarna slaan we ook het gezamenlijke ontbijt en lunch over. We gaan het zonder meetings doen, tot niemand positief is. Je ziet het overal om je heen, het komt steeds dichterbij. We moeten dat virus proberen weg te houden.”