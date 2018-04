Excelsior geeft zege uit handen in krankzinnige slotfase

Ali Messaoud schoot de thuisploeg al in de achtste minuut op 1-0. De middenvelder kreeg de bal voor zijn voeten na doorkoppen van Jurgen Mattheij en tikte eenvoudig binnen. Mike van Duinen verdubbelde de voorsprong in de tweede helft. De aanvaller benutte een strafschop, nadat Peter van Ooijen de inzet van Mattheij volgens scheidsrechter Siemen Mulder met de arm van de lijn had gehaald. Van Ooijen moest met rood van het veld.



Jamiro Monteiro maakte in blessuretijd na een snelle combinatie met Jaroslov Navrátil de 2-1. Twee minuten later haalde Excelsior -speler Jordy de Wijs Nav¿atil in het strafschopgebied onderuit was Monteiro vanaf elf meter foutloos.