Excelsior kiest voor fysio als nieuwe trainer: 'We hebben geen enkele twijfel'

Adrie Poldervaart is de nieuwe trainer van Excelsior. De 47-jarige Zuid-Hollander volgt Mitchell van der Gaag op, die bij NAC aan de slag gaat. Poldervaart is al sinds 1993 werkzaam bij de Rotterdamse eredivisionist, maar dan als fysiotherapeut. Hij tekent een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

Door Tim Niemantsverdriet

Zijn bijzondere ‘promotie’ heeft hij te danken aan zijn werk als trainer in het amateurvoetbal. In 2015 ontving Poldervaart de Rinus Michels Award voor beste amateurtrainer, voor zijn werk bij VV Zwaluwen. Dat jaar maakte hij de overstap naar BVV Barendrecht, waarmee hij op de vierde plaats eindigde in de tweede divisie. Anderhalve week geleden slaagde de trainer voor de UEFA Pro-trainersopleiding, waardoor hij de papieren heeft om bij een betaaldvoetbalorganisatie voor de groep te staan.

Poldervaart past precies in het profiel dat Excelsior vooraf had opgesteld: relatief jong, ambitieus en met een moderne werkwijze. Toch klopte de clubleiding eerst onder meer aan bij Marcel Keizer en Ernest Faber, mede vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profvoetbal en juist ook vanwege de andere functie die hij bij Excelsior vervulde. Nadat de gesprekken met deze hoofdkandidaten vastliepen, kwam de trainer van Barendrecht serieus in beeld.

In het amateurvoetbal maakte Poldervaart naam als gepassioneerd trainer met een voorkeur voor een offensieve speelwijze.

'Erg, erg trots'

Hij is nog een grote onbekende bij de meeste voetballiefhebbers. En daarom stelde Poldervaart zich bij een speciaal belegde persconferentie maar even voor.

,,Adrie Poldervaart, 47 jaar. Getrouwd. Geboren in Oudenhoorn, dat moet ik erbij zeggen. Dat is mijn dorp, gaat me zeer aan mijn hart. Twee prachtige dochters. Ik was van beroep fysiotherapeut en dat zal ik altijd blijven. Maar vanaf 30 juni ben ik hoofdtrainer van Excelsior. En daar ben ik erg, erg trots op.”

Terwijl hij opklom op de ladder van het amateurvoetbal – afgelopen seizoen coachte hij tweededivisionist Barendrecht – werkte Poldervaart al als fysio bij Excelsior. Een bijzondere overstap, waar hij nochtans geen moment over heeft getwijfeld. ,,De spelers van Excelsior zijn gepolst, die stonden er positief in. Dat vond ik belangrijk. Ik was in het verleden al bij andere clubs eerst fysio en daarna trainer. Ik ga me echt niet anders gedragen. Dat ik een speler eerder behandeld heb, maakt me echt niet uit.”