Excelsior klopt ADO Den Haag in zenuwslopend duel

Door Tim Niemantsverdriet



Op basis van de stand en de fase van het seizoen kun je er niet echt van spreken, maar ADO Den Haag - Excelsior was een typisch degradatieduel. Een wedstrijd bol van passie, onbegrijpelijke slordigheden, schitterende scrimmages en lompe overtredingen. Slecht, soms verschrikkelijk saai, maar tegelijkertijd heerlijk zenuwslopend. Geen pretje ook voor arbiter Serdar Gözübüyük, die alle moeite had om het treffen in de hand te houden.



Verlegenheid



Het duurde niet lang voor de wedstrijd ontbrandde. ADO had ruim 240 minuten geen doelpunt meer geïncasseerd, maar tegen Excelsior werd de Haagse defensie al in de zesde minuut ernstig in verlegenheid gebracht. Eén steekbal van Luigi Bruins was voldoende om de gehele achterhoede te ontmantelen. Ryan Koolwijk gaf alleen voor doelman Robert Zwinkels af aan Jinty Caenepeel, die beheerst afrondde: 0-1.



Het bracht een lichte schok teweeg in het Cars Jeans Stadion. Met tien punten uit de laatste vier wedstrijden waren de supporters van ADO de laatste weken flink waren verwend. Langzaam richtte de thuisploeg zich op en wist het enige mogelijkheden te creëren. Aan de andere kant had Excelsior daarentegen ook meer moeten doen met de ruimte die het kreeg.



Na de tweede gele en dus rode kaart van ADO-middenvelder Edouard Duplan leek de wedstrijd wel zo'n beetje gespeeld, maar het was vooral Excelsior dat van de leg raakte door de overtalsituatie. Op typisch Haagse wijze - met passie en strijd - kwam de ploeg van trainer Fons Groenendijk terug in de wedstrijd. Na een klutssituatie vond Bjorn Johnsen nog de handschoenen van keeper Ögmundur Kristinsson, in de rebound trof Sheraldo Becker wel doel.



Amper gevaar



In de tweede helft vergat je soms dat ADO met een man minder op het veld stond. Excelsior had wel de bal, maar wist daarmee amper gevaarlijk te worden. Tot tien minuten voor tijd, toen Hicham Faik vrij werd gespeeld op de rand van het zestienmetergebied van de tegenstander, een plek waar de middenvelder wel raad mee weet. Met een geplaatst schot hielp hij Excelsior aan de overwinning. Met dank aan Kristinsson, die in blessuretijd een kopbal van Melvyn Lorenzen uit de hoek ranselde.