Excelsior mag nog dromen van Europa na winst in Venlo

Door Tim Niemantsverdriet



Op voorhand leek de kans op een bloedeloze 0-0 groot. VVV en Excelsior danken hun verrassende positie op de ranglijst in de eerste plaats aan hun strakke defensieve organisatie. Slechts vijf eredivisieclubs incasseerden voorafgaand aan het duel van vanavond minder goals dan de Venlonaren (34), Excelsior deed hier met 37 tegentreffers amper voor onder. Clubs met veel hogere begrotingen beten zich al stuk op hun taaiheid.



Maar in De Koel bleken ze elkaar vanavond wel degelijk pijn te kunnen doen. Kansen waren er in de eerste helft aan beide kanten, soms na messcherpe aanvallen. De Caraïbische verrassing Levi García brak na ruim een halfuur de ban namens de bezoekers. Een afgeslagen voorzet kwam voor de voeten van de AZ-huurling, die beheerst afrondde. Waar de Rotterdammers doorgaans moeilijk zijn te stuiten na een voorsprong, hielpen ze VVV nu direct weer in het zadel. Jurgen Mattheij kopte een Limburgse corner onverklaarbaar in eigen goal.



En ook in de tweede helft leek het treffen tussen de middenmoters zelden op het saaie schaakspel van hun eerdere ontmoeting in Rotterdam (0-2 zege VVV). Bevrijd van degradatiezorgen en met de wetenschap dat ze nu omhoog kunnen kijken, zocht vooral VVV na de rust de aanval. En Excelsior profiteerde. Hicham Faik, de laatste weken toch al aardig op dreef met afstandsschoten, zag zijn inzet in de kruising belanden.



Nu hield de ploeg van vertrekkend trainer Mitchell van der Gaag wel stand, met pijn en moeite. Eerst breidde Mike van Duinen de voorsprong nog uit naar 1-3, maar na de aansluitingstreffer van Lennart Thy moest het in de slotfase nog alle zeilen bijzetten.



Excelsior wipte dankzij de zege over zijn concurrent heen en overschreed de zelfopgelegde doelstelling van 34 punten. Officieus veilig, ook bij Excelsior durven ze het inmiddels uit te spreken. En dus wordt het tijd voor een nieuwe doelstelling, eentje die VVV in het clubblad gisteren al uit durfde te spreken: de achtste plaats, die recht geeft op play-offs om Europees voetbal. Een krankzinnige droom voor deze financiële laagvliegers, passend bij hun krankzinnige seizoen.