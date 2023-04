Excelsior-middenvelder Adrian Fein maanden uit de roulatie vanwege stofwisselingsziekte

Excelsior moet het de komende maanden doen zonder Adrian Fein. De 24-jarige middenvelder van de Rotterdammers is geveld door een stofwisselingsziekte, waarvoor hij de komende maanden behandeld wordt. Zijn bekende landgenoot Mario Götze kampte in het verleden met dezelfde ziekte.

Fein speelde op 25 januari voor het laatst bij Excelsior en verdween toen van de radar. Aanvankelijk met een blessure, maar zijn herstel liet lang op zich wachten. Onlangs liet coach Marinus Dijkhuizen al weten dit seizoen niet meer op de 24-jarige middenvelder te rekenen.

Uitgebreid onderzoek in zijn geboorteland heeft uitgewezen dat Fein leidt aan een stofwisselingsziekte. Het verklaart waarom de middenvelder de laatste weken voor zijn afwezigheid uitgeput was en fysiek niet kon leveren wat er werd gevraagd. ,,Ik merk al langer dat mijn lichaam niet is zoals het zou moeten zijn en ik ben blij dat de oorzaak nu gevonden is”, reageert Fein.

Mario Götze

Ook de Duitse middenvelder Mario Götze kampte in 2017 met een stofwisselingsziekte. Als speler van Borussia Dortmund was hij maanden uit de roulatie. Götze verkaste in 2020 naar PSV, waar hij na twee seizoenen een overstap naar Eintracht Frankfurt verdiende. Daar speelde hij dit seizoen in de Champions League.

Fein werd deze zomer overgenomen van Bayern München, dat hem in het seizoen 2020/21 nog verhuurde aan PSV. Fein speelde dit seizoen tot dusverre dertien wedstrijden in de eredivisie. De middenvelder pendelde tussen de bank en de basis. Fein heeft nog een contract tot medio 2024 in Kralingen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal