Excelsior na enerverende strafschoppenserie naar kwartfinales

Excelsior begon met uitzondering van verdediger Thomas Oude Kotte op volle oorlogssterkte aan het duel. De licht geblesseerde Elias Omarsson keerde na twee wedstrijden weer terug in de basis en bewees zijn trainer Marinus Dijkhuizen al vroeg in de eerste helft een mooie dienst door de strafschop te benutten. Mats Wieffer werd even daarvoor neergehaald in het strafschopgebied, waarna Omarsson voor de derde keer dit seizoen trefzeker was in de TOTO KNVB-beker. Zijn twintigste doelpunt in totaal.

De Rotterdammers leken met een voorsprong de rust te bereiken, maar door treffers van Koen Kostons (kopbal) en Joeri Schroijen (afstandsschot) zocht juist de thuisploeg met een voorsprong de kleedkamer op. Excelsior zocht in de tweede helft de aanval en werd twintig minuten voor tijd beloond. Siebe Horemans schoot eerst nog via doelman Mike Havekotte op de paal, maar in de daaropvolgende hoekschop kopte de Belgische verdediger raak. Het draaide op een verlenging uit.

Penaltyserie

Daarin was Excelsior de bovenliggende partij. Kans op kans werd gecreëerd, maar pogingen van Brandon Ormonde-Ottewill, Omarsson, Dylan Seys en Luigi Bruins gingen er allemaal in de eerste helft van de verlenging niet in. Ook in de tweede helft bleven doelpunten uit, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

MVV leek daarin alsnog de winst naar zich toe te trekken. Doelman Havekotte keerde een inzet van Omarsson, maar scheidsrechter Pol van Boekel keurde de penalty af omdat de doelman voor zijn lijn stond. In de herkansing schoot Omarsson wél raak. Daarna maakte Excelsior geen fouten meer en deed MVV-verdediger Mares dat bij een 4-5 stand wel. Hij schoot via de lat over, waardoor Excelsior door is naar de kwartfinale van het bekertoernooi.



In de volgende ronde speelt Excelsior een thuiswedstrijd, maar onbekend is tegen wie.

