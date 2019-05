Excelsior ondanks zege in doelpuntenfestijn naar nacompetitie

Heracles gaat de play-offs om Europees voetbal spelen, Excelsior die voor promotie/degradatie. Dat is de uitkomst van een in defensief opzicht dramatisch duel, hoewel het de Rotterdammers waren die met 4-5 wonnen.

Door Tim Niemantsverdriet



Heracles bood Excelsior de helpende hand in Almelo, met ongekend geklungel achterin. Met name vlak voor rust. Doelman Janis Blaswich had de bal veilig in bezit, tot hij bij een poging tot een verre trap in de weg werd gelopen door ploeggenoot Alexander Merkel. Elías Már Ómarsson kreeg ‘m pardoes voor zijn voeten en schoot wat gelukkig raak. De 1-2, nadat de IJslander uit een afgeslagen corner ook al de openingstreffer op zijn naam zette.

Gunstige uitslagen op de andere velden zorgden ervoor dat de Kralingers in de rust zowaar even mocht geloven in een wonderlijke ontsnapping aan de nacompetitie. Vijf punten was het gat met nummer 15 FC Emmen vooraf, waardoor alleen een zege in het Polman Stadion nog voldeed.

Maar dit Excelsior heeft heel wat cadeautjes nodig om de drie punten binnen te slepen. Zelf strooit het er immers ook rijkelijk mee. Zoals bij de 1-1, toen drie verdedigers halfslachtig ingrepen en Adrián Dalmau binnen kon werken. Een van de weinige geslaagde acties van de thuisclub in de eerste helft, dat zich vandaag bij een gelijkspel ook definitief kon plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

En dus stond er een heel ander Heracles aan de aftrap voor de tweede helft. Een ploeg die het verdedigend zwakke Excelsior ruim een kwartier lang compleet onder de voet liep, en de 1-2 achterstand daarbij omboog naar een 4-2 overwinning. De 2-2 en 3-2 kwamen opnieuw van de voet van Dalmau, die met die hattrick de meest scorende Spanjaard ooit is in de eredivisie (18 treffers). Met een afstandsschot leek Lerin Duarte de wedstrijd te beslissen.

Maar niets was wat het leek in Almelo, een in verdedigend opzicht dramatisch duel. Nadat Jurgen Mattheij het verschil uit een corner weer had teruggebracht tot één, gingen de poorten aan beide zijden open. En het was zowaar Excelsior dat daarvan profiteerde. Niet alleen met de 4-4 van de voet van Dennis Eckert, in blessuretijd maakte ook Ómarsson zijn derde en dus de 4-5.

De zege die de Rotterdammers zo hard nodig hadden. Maar de play-offs ontloopt het daarmee niet, vanwege de zege van FC Emmen bij Willem II. En Heracles kan zich vanwege datzelfde resultaat, ondanks de nederlaag, ook opmaken voor een verlening van het seizoen.