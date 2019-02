Excelsior passeert Emmen na knappe comeback in degradatiekraker

De uitslag was een gevolg van een vermakelijke tweede helft, die op momenten op en neer golfde, en waarin de uiteindelijke winnaar lang niet te voorspellen was geweest. Meest bepalende man aan de zijde van Excelsior: Marcus Edwards, die bij beide Rotterdamse doelpunten een rol vertolkte. Bij de eerste was hij degene die het net liet bollen na een bekeken schot in de verre hoek. Vervolgens gaf Edwards het passje waaruit invaller Dennis Eckert de tweede goal maakte voor de ploeg van Adrie Poldervaart.



Een tamelijk plotse wending van het duel was het. Even daarvoor leek FC Emmen immers nog op weg naar wéér een stunt. Michael de Leeuw werkte een voorzet van Caner Cavlan geroutineerd binnen. En tekende daarmee voor de 0-1 in de ontmoeting, waarin de Drenten in de slotfase furieus jacht maakten op een punt. Zelfs doelman Kjell Scherpen ging mee naar voren.