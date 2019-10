Excelsior schakelt NEC uit na heerlijke bekerkraker

PEC Zwolle Gepasseer­de Thy laat zich zien: ‘Scoren is altijd lekker, maakt niet uit waar’

22:09 In de competitie is Lennart Thy zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Reza Ghoochannejhad, maar in het bekertoernooi kreeg de spits van PEC Zwolle weer een kans. Die greep de Duitser met beide handen aan door tweemaal te scoren tegen de amateurs van HSV Hoek (0-3).