Excelsior slaat aanval De Graafschap af in lelijk degradatieduel

Excelsior – De Graafschap was een degradatieduel op zijn lelijkst. Maar in Rotterdam zal men daar maling aan hebben. De Rotterdammers wonnen met 2-0 en zijn even uit de problemen.

De inzet was duidelijk in Kralingen: de verliezer van het ultieme degradatieduel zou speelronde 19 van het seizoen afsluiten als hekkensluiter van de eredivisie. Net zoals in 2012, toen De Graafschap één speelronde voor het competitieslot een aanval van Excelsior af wist te slaan (2-2), om via de nacompetitie alsnog af te zakken naar de eerste divisie.

Eenzelfde scenario ligt ook dit seizoen, op basis van de eerste 45 hemeltergende minuten tenminste. 0-0 was het halverwege bij De Lamme – De Blinde, waarbij de Superboeren via Youssef El Jebli in elk geval nog twee fatsoenlijke kansen had weten te creëren. Excelsior – onmiskenbaar het team met de meeste kwaliteit, maar ook met de meeste zomeravondvoetballers – leek volledig te bezwijken onder de druk.

Ze waren bijna vergeten hoe het is, degradatievoetbal spelen. Aan een recordreeks van 56 speelronden boven de streep kwam vorige week al een einde, de laatste plaats was sinds die onderlinge confrontatie in 2012 (en de week erna) niet meer in beeld geweest.

Angst

Defensieve zwakte deed oude tijden herleven, net als bij De Graafschap, dat na Excelsior de meeste tegengoals slikte. Maar in plaats van het gehoopte doelpuntenfestijn regeerde de angst.

De 61ste minuut bracht wat verlichting, voor eventjes. Twee kansen in twintig seconden, netjes verdeeld over beide partijen. Opwinding. Consternatie. Hoop op de tribunes, waar de liederen weer aanzwollen.

Hoop was er ook weer bij De Graafschap, het waakvlammetje begon te smeulen, helemaal nadat Excelsiors aanvoerder Ryan Koolwijk bijna zijn eigen doelman passeerde. Maar net toen er iets van een Superboeren-offensiefje leek te ontstaan, viel de goal aan de andere kant. Op een wijze die precies bij de wedstrijd paste. Puur gelukkig viel de bal goed voor Luigi Bruins, nadat hij een voorzet van Mounir El Hamdaoui in eerste instantie volledig verkeerd raakte, om het vervolgens wel koelbloedig af te ronden.