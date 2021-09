Excelsior-spits Dallinga schiet er vier in op bezoek bij Den Bosch

VIDEO Frivool GA Eagles maakt prima indruk in Duitsland en legt Bundesliga­club op de rug

2 september Go Ahead Eagles heeft donderdagmiddag een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum gewonnen. De eredivisionist uit Deventer maakte een uitstekende indruk en was sterker dan de Bundesligaclub. In Duitsland was de 0-2 zege geheel terecht.