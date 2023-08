Excelsior verzuimt koppositie te pakken na heerlijk voetbalgevecht met Fortuna Sittard

Excelsior heeft tegen Fortuna Sittard de kans laten liggen om de nieuwe koploper van de eredivisie te worden. Het duel in Kralingen eindigde in een gelijkspel na een heerlijke tweede helft: 2-2.

Heel vaak is het nog niet voorgekomen dat Excelsior de eredivisieranglijst aanvoerde. Vorig seizoen na de tweede speelronde, toen op vrijdagavond werd gewonnen. Voor de keer daarvoor zijn de geschiedenisboeken nodig die teruggaan tot 1979, toen stond de club anderhalve week bovenaan na de vierde wedstrijd.

Zo’n feestje konden de supporters niet vieren na zaterdagavond. Maar zij gingen wel meer dan tevreden naar huis, omdat Excelsior dit seizoen nog altijd ongeslagen is. In de clubhistorie is het slechts een keer eerder voorgekomen dat Excelsior ongeslagen bleef na de eerste drie duels.

Volledig scherm Nikolas Agrafiotis (m) na zijn goal. © Pro Shots / Shane Winsser

Het was sowieso een avond waarop diverse mijlpalen werden behaald. De 1-0 van Nikolas Agrafiotis bijvoorbeeld. De spits kreeg de bal ineens voor zijn voeten en haalde doeltreffend uit. Hij verkeert al vroeg in het seizoen in topvorm. Het was bovendien pas de eerste kans voor Excelsior. Over een doeltreffende spits gesproken.

Dat betekende alweer zijn derde goal dit seizoen en zijn vierde treffer in vier duels. Daarmee scoorde Agrafiotis al net zo vaak als in zijn 32 voorgaande wedstrijden. Hij evenaarde Sjaak Roggeveen en Jan Coenen, die dat ook flikten. Alleen Cees Schapendonk was succesvoller: hij scoorde vijf wedstrijden op rij.

En dat in de week dat Excelsior een nieuwe spits aantrok: Troy Parrott, huurling van Tottenham Hotspur. Met de hete adem in de nek van de Iers international ging Agrafiotis vrolijk door waarmee hij was begonnen.

Maar Excelsior en Fortuna bewaarden het spektakel voor het laatste half uur van de wedstrijd. Deroy Duarte die een afvallende bal snoeihard binnenschoot. Vervolgens gaf Oscar Uddenäs het laatste zetje na een kopbal van Richie Omorowa, weer lieten de invallers zich gelden en vervolgens ging Stijn van Gassel de mist in. Mouhamed Menaour Belkhei dacht niet toen hij zag dat de doelman verkeerd gepositioneerd stond en haalde vernietigend uit: 2-2.

Ook in de slotfase gingen beide teams nog vol voor de winst. Maar een treffer kreeg het publiek, dat uiteindelijk op een heerlijke voetbalavond werd getrakteerd, niet meer te zien.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Iñigo Córdoba wordt vervangen door Arianit Ferati Alen Halilovic wordt vervangen door Kaj Sierhuis Derensili Sanches Fernandes wordt vervangen door Troy Parrott 2-2 GOAL van Mouhamed Belkheir! Belkheir verrast doelman Van Gassel met een daverende knal. Gele kaart voor Julian Baas 2-1 GOAL van Oscar Uddenäs! Richie Omorowa kopt de bal langs Fortuna-doelman Pandur, maar Uddenäs geeft op de lijn het laatste tikje. Nikolas Agrafiotis wordt vervangen door Richie Omorowa Lazaros Lamprou wordt vervangen door Oscar Uddenäs Noah Naujoks wordt vervangen door Cisse Sandra Mitchell Dijks wordt vervangen door Rémy Vita 1-1 GOAL van Deroy Duarte! Net als Agrafiotis eerder in de wedstrijd krijgt ook Duarte de bal via een tegenstander voor de voeten. De Rotterdammer schiet van de rand van de zestien raak. Gele kaart voor Rodrigo Guth Serano Seymor wordt vervangen door Sven Nieuwpoort Oguzhan Özyakup wordt vervangen door Mouhamed Belkheir Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Nikolas Agrafiotis is de eerste speler die in elk van Excelsiors eerste 3 duels van een eredivisie-seizoen scoort. Hij scoorde ook in de laatste wedstrijd van Excelsior vorig seizoen. Hij is de 4de speler met een doelpunt in minstens 4 opeenvolgende eredivisie-duels van Excelsior en de eerste sinds Cees Schapendonk in 1987 (5 duels op rij). 1-0 GOAL van Nikolas Agrafiotis! Agrafiotis krijgt de bal via Fortuna-verdediger Ivo Pinto zomaar voor de voeten. De spits bedenkt zich niet en haalt vol uit. Gele kaart voor Mitchell Dijks

