Excelsior ziet aanvaller Reda Kharchouch naar Saoedi-Arabië vertrekken

Contract Ihattaren (21) bij Juventus ontbonden: ‘Veel succes Mohamed’

Het contract van Mohamed Ihattaren bij Juventus is ontbonden. De 21-jarige aanvallende middenvelder stond sinds de zomer van 2021 bij de Italiaanse topclub onder contract, maar speelde geen seconde en is nu ontslagen. Dat bevestigt de club via Twitter. Ze wensen Ihattaren veel succes.