Excelsior zonder smaakmaker Azarkan in return tegen Heracles: ‘Ze zullen nu wakker geschrokken zijn’

Alex Kroes lonkt naar buiten­lands avontuur en vertrekt als baas van GA Eagles, hoofdspon­sor Vierhouten neemt roer over

Go Ahead Eagles raakt Alex Kroes kwijt. De grootaandeelhouder en eindbaas was de laatste jaren de grote initiator bij de sportieve wederopstanding van de Deventer eredivisionist, maar levert per 1 juli zijn aandelenpakket in. Kees Vierhouten van hoofdsponsor Jumper neemt zijn taken en aandelen over.

16 mei