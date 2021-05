Explosieve sfeer bij Feyenoord: zwaait de poort naar Europa net zo snel open als die van de Kuip?

Door Mikos Gouka



Met een onvervalste derby tegen Sparta start Feyenoord woensdagavond de play-offs. Het moet de poort vormen richting de Conference League. Of die net zo snel open zwaait als de stadiondeur gisteren halverwege de tweede helft, toen een groep supporters het stadion binnen rende, is zeer de vraag. Sparta is een tegenstander in vorm, zonder druk, zonder verwachtingspatroon. ,,Ze zitten in een flow’’, zei trainer Dick Advocaat. ,,Dat hebben we ook gezeten. Maar het kan ook in één keer voorbij zijn en daar moeten wij voor zorgen.’’