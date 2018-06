Extra geld lonkt voor FC Twente: 'Ziet er goed uit'

Voor een finale vergadering hierover zijn vanavond naast de twintig leden van de zogeheten ‘garantgroep’ dertig andere ondernemers uitgenodigd die de club een warm hart toedragen. Volgens een betrouwbare bron ‘ziet het er goed uit’. Het extra geld is nodig om ook in de Jupiler League minimaal twee seizoenen met een flink budget te kunnen opereren, zodat de kans op promotie zo groot mogelijk is.

Aflossing lening gemeente

Met de gemeente is FC Twente in gesprek over het opschorten van rente en aflossing over de lening van 17 miljoen euro, die de stad enkele jaren geleden aan de club verstrekte. De club betaalde de gemeente afgelopen seizoen 1,8 miljoen euro aan rente en is vrijgesteld van aflossing. Maar komend seizoen moet Twente ook gaan aflossen en moet het de gemeente 3,1 miljoen euro betalen. Bovenop die 3,1 miljoen euro komt jaarlijks nog eens 400.000 euro (tot 2,4 miljoen euro in totaal). Dat is een risicopremie, omdat er anders sprake is van staatssteun. Dik 3 miljoen aan rente en aflossing betalen is echter vrijwel onmogelijk voor de club, nu het budget daalt van 30 tot onder de 20 miljoen euro.