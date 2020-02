Faber in aanloop naar Vitesse-PSV: ‘Ik probeer iedereen aandacht te geven’

Twee gewonnen wedstrijden op rij hebben de situatie voor PSV in de eredivisie iets minder precair gemaakt. In de strijd om Europees voetbal hebben de Eindhovenaren de zaak nog grotendeels in eigen hand. ,,De titel is denk ik een utopie, al zijn de wonderen de wereld niet uit”, zei trainer Ernest Faber in aanloop naar Vitesse-PSV van zondag. ,,Maar de strijd om de andere plekken ligt ook nog bij onszelf.”

Bij PSV is het rustiger geworden in de afgelopen weken en vallen weinig wanklanken meer te beluisteren vanuit de selectie. De bankzitters van nu hadden in sommige gevallen een hoog prijskaartje in de zomer, maar moeten momenteel dus genoegen nemen met een bijrol. ,,Ik probeer iedereen de aandacht te geven die nodig is”, zegt Faber. ,,Ook vanuit de gedachte van onze academie proberen we spelers te ontwikkelen. We zijn gebaat bij succes van iedereen die bij ons speelt. Het gaat dan niet om de transferprijs uit het verleden, maar om wat je op het veld laat zien.”

PSV heeft de afgelopen weken stapjes vooruit gezet, vindt Faber. ,,Maar dat moeten we elke keer blijven doen om de winst te kunnen pakken. We hebben nu gezien dat samenwerken tot succes kan leiden en willen dat doorzetten.” De kortste route naar Europees voetbal is de ambitie, of in ieder geval elke wedstrijd winnen. ,,We moeten ervoor zorgen dat we uit de situatie komen waarin we terecht zijn gekomen en hebben punten nodig”, aldus Faber. ,,Iedereen wil zo hoog mogelijk eindigen.”