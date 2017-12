Faber kan weer glimlachen: Het is even wennen

,,Het was een goede wedstrijd van ons. We hebben durven voetballen, gebruik gemaakt van de ruimtes die we kregen en op de juiste momenten toegeslagen.’’ Volgens Faber was er op de Groningse zege niets af te dingen. ,,Een prima prestatie en een terechte overwinning. De situatie was natuurlijk niet makkelijk bij ons, maar vanaf de wedstrijd tegen Heracles zijn we een bepaalde weg ingeslagen als spelers en staf. Veel heeft er tegen gezeten in de afgelopen wedstrijden. Soms ook mee. Vandaag zat het er ook in dat we er zelf in geloofden.’’



FC Groningen had het duel in Den Haag al veel eerder kunnen beslissen. Faber: ,,Al voor rust hebben we kansen gekregen om afstand te nemen. De eerste tien minuten na rust maken we eigenlijk het verschil. We krijgen we kans op kans en moeten het afmaken. Dan maak je het voor jezelf wat makkelijker.’’