Faber over situatie bij PSV: ‘Verwijten maken heeft nu geen enkele zin’

,,Je kunt elkaar alleen maar sterker maken als je er bent voor elkaar. Het gaat nu om houding en gedrag naar elkaar toe”, zei de oud-verdediger vrijdag in zijn vooruitblik op de thuiswedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle in de eredivisie.



Volgens Faber hebben de spelers die boodschap, afgaande op de afsluitende training van vrijdag, begrepen. ,,De coaching was positief. Misschien soms zelfs wat overdreven, maar dat vind ik nu niet zo erg. Het is fijn om te zien dat de jongens elkaar proberen te motiveren. Het is uiteindelijk aan hen. We moeten nog één keer winnen. Daarna gaan we evalueren en opnieuw opbouwen.”



Jorrit Hendrix keert na een blessure terug in de selectie van PSV. Konstantinos Mitroglou, Érick Gutiérrez, Michal Sadilek, Ryan Thomas en Donyell Malen zijn geblesseerd en doen tegen Zwolle niet mee. Dat geldt ook voor de geschorste aanvoerder Denzel Dumfries.