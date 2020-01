Faber probeert zich af te sluiten van onrust: ‘Alleen een overwinning kan ons helpen’

,,Er is een hoop gezegd en geschreven. Ik probeer de aandacht op alleen deze wedstrijd te houden. Dat is niet makkelijk, maar we zijn professionals", aldus Faber. ,,We hebben behoefte aan een goede overwinning, alleen dat kan ons helpen."



Boze supporters van PSV wilden zondag het stadion bestormen. Toon Gerbrands was diezelfde dag boos over de gang van zaken rond Steven Bergwijn, die inmiddels de overstap heeft gemaakt naar Tottenham Hotspur. Oud-doelman Ronald Waterreus schreef in een column dat Mark van Bommel, die in december ontslagen werd als coach, op de achtergrond zorgt voor de aanhoudende onrust bij PSV.