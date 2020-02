Falend PSV moet niet kijken naar Van Bommel

Door Sjoerd Mossou



Als de geest van Mark van Bommel gisteren al boven de Johan Cruijff Arena zweefde, dan was het vooral vanuit nostalgisch perspectief. Mét Van Bommel was Ajax-PSV in het verleden vrijwel altijd een meeslepend, boeiend gevecht.



Zonder de Limburger was het zondagmiddag één van de slapste en slechtste toppers uit de moderne geschiedenis. Volkomen machteloos en tandeloos was PSV, op een manier zoals dat zelden is vertoond.