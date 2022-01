Fanatieke aanhang van NEC fel tegen mogelijke komst van ex-Vitessenaar Bony

Bony staat wellicht dinsdag voor het eerst op het trainingsveld bij NEC. De Nijmeegse club, die door het wegvallen van Pedro Ruiz (zware knieblessure) op zoek is naar een extra spits, wil kijken hoe fit de 33-jarige Ivoriaan is en geeft hem wellicht een contract. ,,Gisteren hebben wij via verschillende media gelezen dat NEC bezig zou zijn met een nieuwe spits, Wilfried Bony. Erg verontrustend! Ieder met een beetje gevoel voor de club weet hoe dit zit. Waar zijn de zogenaamde cultuurbewakers binnen onze BVO? Is er dan niemand die het begrijpt?”, schrijft Legio Noviomagum in een statement.

Niet identificeren met Bony

,,Even terug naar de feiten. Toen ‘kind van de club’ Navarone F. (Navarone Foor) ons verliet, walgde ieder terecht van zijn actie. Zo ook walgen wij van het idee van Wilfried Bony in onze heilige driekleur. Diezelfde Wilfried Bony die zogenaamd onze kelen doorsneed bij het vieren van een doelpunt in de derby.”



,,En ja, ook die Wilfried Bony maakte afgelopen oktober nog duidelijk dat hij, in aanloop van de derby, een vite$$enaar is. Een speler die zich in het verleden zo geprofileerd heeft, zal geen ondersteuning van ons krijgen. Wij kunnen ons niet identificeren met spelers als deze in ONS shirt.”



Bony maakte tussen januari 2011 en de zomer van 2013 furore bij Vitesse. Hij was bij de aartsrivaal van NEC in 77 wedstrijden goed voor 58 doelpunten. Hij vertrok voor 16 miljoen euro naar Swansea City en kwam later ook uit voor onder meer Manchester City.