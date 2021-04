Fans Cambuur vieren massaal feest buiten stadion, trainer Henk de Jong zegt: ‘Ga weg!’

David Endt hoopt op ‘Andy van der Meij­de-momentje’ van Ajax in Rome

13 april David Endt zat op 19 maart 2003 als teammanager van Ajax naast de dug-out toen Andy van der Meijde zijn club in het uitduel met AS Roma na 36 seconden op weg naar de kwartfinales van de Champions League pegelde. ,,Ik zag die bal van onderaf klimmen naar de bovenhoek”, weet hij nog. ,,Die keeper was kansloos. En toen dat ‘schuttersgebaar’ van Andy. Normaal hoor je wel als een speler een treffer bijzonder wil vieren. Maar dit kwam voor mij uit het niets.”