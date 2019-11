Fans FC Utrecht boycotten Ajax-uit: ‘Gemeente Amsterdam onbetrouwbaar’

Het gastenvak in de Johan Cruijff Arena blijft komende zondagmiddag leeg. Supporters van FC Utrecht hebben besloten het duel te boycotten, nu Amsterdam het aantal toegestane supporters niet verhoogt. FC Utrecht steunt de actie en is ‘nadrukkelijk teleurgesteld’.

De supporters hebben geen goed woord over voor het toestaan van slechts 500 supporters, nu al jaren geleden begonnen is met een project dat de verstandhouding tussen de rivaliserende supportersgroepen moet verbeteren. Doel van dat traject is een vol uitvak, zonder geweld.

Ajax mocht vorig seizoen met 1200 supporters de Galgenwaard in, na verbeteringen in de onderlinge verhoudingen, Utrecht zat met 630 fans in de Arena. Dit jaar zou Utrecht voor de wedstrijd van aankomende zondag om 12.15 uur 500 kaarten krijgen en aanvulling bij uitverkoop.

Dat gebeurde, maar de gemeente Amsterdam wil nu niet meer meewerken aan 100 tot 150 kaarten meer door een gebrek aan beschikbare agenten. Ajax zelf wil wél meewerken en heeft plek voor zelfs maximaal 1600 supporters in het uitvak van de Johan Cruijff Arena.

Onacceptabel

,,Het is voor ons onbegrijpelijk en onacceptabel”, zegt de supportersvereniging van FC Utrecht. ,,De gemeente Amsterdam is hierdoor een zeer onbetrouwbare gesprekspartner gebleken.”