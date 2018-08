Fans FC Utrecht vanwege wegblijven politie met bus naar Sittard

video PEC Zwolle gaat de Italiaanse markt op en huurt jong duo van Sassuolo

12:29 PEC Zwolle is in de zoektocht naar een aanvallende versterking uitgekomen bij Gianluca Scamacca (19), die vrijwel zeker op huurbasis overkomt van Sassuolo. Hetzelfde geldt voor ploeggenoot Alessandro Tripaldelli (19). Het tweetal is al op weg naar Nederland.