Fans krijgen mogelijk na jaren hun zin: FC Oss wil weer TOP Oss gaan heten

,,Ik weet niet of de club al een nieuwe naam bekend gemaakt heeft. Maar we wisten wel dat ze erover nadachten. De naam is ook echt iets dat de club zelf moet beslissen'', reageert wethouder Kees van Geffen desgevraagd.



,,Maar als het na goed overleg 'TOP Oss' wordt, vind ik dat goed nieuws. Veel supporters houden van de oude naam. En ik vind het mooi als Oss ook terugkomt in die naam.''



Formeel beslissen de aandeelhouders over een naamswijziging. Ook de KNVB moet er nog mee instemmen.



FC Oss is niet de eerste die terugkrabbelt. In het verleden keerden ook ADO Den Haag en PEC Zwolle terug op hun schreden.