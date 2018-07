Fans ontmoeten spelers bij open dag Ajax

GA Eagles toont veerkracht in Almere; 2-2 na 2-0 achter­stand

14:06 Go Ahead Eagles heeft een gelijkspel overgehouden aan het besloten oefenduel met Almere City FC. De Deventer ploeg kwam op een bijveld naast het Yanmar Stadion op een 2-0 achterstand te staan. Maar na een matige eerste helft toonde Go Ahead veerkracht en eindigde de tweede serieuze test in de voorbereiding in 2-2.