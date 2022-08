Fans van Dundee United laten zich voor wedstrijd tegen AZ van beste kant zien en ruimen eigen troep op

Waar veel voetbalsupporters hun troep 'gewoon’ achterlaten, maakten de supporters van Dundee United na een feest op de Nieuwmarkt in Amsterdam de boel wel weer schoon. Na een feest met honderden supporters van de club ruimden ze na afloop alle bierblikjes en overige rotzooi weer op, zo is te zien op social media.



Nieuw is het niet dat fans zich van hun beste schoonmaakkant laten zien. Tijdens de wereldkampioenschappen van 2018 in Rusland lieten de Japanse fans het stadion al spic en span achter. Schotse fans toonden zich in 2021 ook al van hun beste kant door het binnencentrum van Londen schoon te maken na het duel met Engeland.