Fans zorgen opnieuw voor problemen: inbrekende fans leggen duel AZ stil

De wedstrijd tussen AZ en NEC in de Eredivisie is zaterdag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Jeroen Manschot deed dat omdat na ruim een kwartier spelen een groep supporters het stadion was binnengedrongen. Enkele fans van AZ liepen zelfs even op het veld.

Vanwege de laatste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in de stadions. Buiten het stadion van AZ waren in de beginfase tegen NEC grote vuurwerkknallen te horen. Even later kwamen de supporters het stadion in. Ze bedachten zich vrij snel en gingen vrij rap weer naar buiten.

Manschot hervatte het duel na enkele minuten. Op dat moment stond NEC met 0-1 voor dankzij een treffer van Jordy Bruin. Het is niet de eerste keer dit weekend dat supporters voor ongeregeldheden zorgen. Tijdens de wedstrijden van FC Den Bosch en ADO Den Haag vrijdagavond kwamen de supporters ook het stadion in. Zij gooiden vuurwerk op het veld, waardoor de wedstrijden tijdelijk moesten worden stilgelegd.

Aangevallen

Sinds dit seizoen wel fans weer welkom zijn (tot dit weekeinde), ging het ook op veel plaatsen mis. Na afloop van het duel tussen NEC en Vitesse, halverwege oktober, waren er zware rellen rondom stadion De Goffert. In de eerste divisie werd de ontmoeting tussen MVV Maastricht en Roda JC eind oktober definitief gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes. In een restaurant in Rotterdam werd het bestuur van Union Berlin, een dag voor de wedstrijd tegen Feyenoord in de Conference League, aangevallen.

Minister Ferd Grapperhaus maakte vrijdag, na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters met betaald voetbalclubs in hun gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden voortaan harder worden aangepakt.

Een van de gemaakte afspraken is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste categorie in het voetbalgeweld, voortaan via het strafrecht worden aangepakt. ,,In stadions horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans’', zei Grapperhaus.

