Favorieten Emmen en Volendam beginnen met domper aan nieuw seizoen

PEC-aan­winst Mark Pabai (20) wil zijn debuut in de eredivisie niet te lang uitstellen. ‘Dit is het moment’

5 augustus Mark Pabai (20), de rechtsback die deze week is overgenomen van FC Utrecht, wil bij PEC niet alleen snel zijn debuut in de eredivisie maken, ook hoopt hij in Zwolle een vaste waarde te worden. Maar dat is niet de enige droom van de verdediger met Liberiaanse roots.