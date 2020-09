FC Barcelona wil Bayern München aftroeven in strijd om Sergiño Dest

FC Barcelona meldde zich gisteren in Amsterdam, om vervolgens vandaag een bod op de 19-jarige rechtsback uit te brengen. De hoogte daarvan is onbekend. De Spaanse grootmacht wil na de verkoop van de Portugese rechtsback Nélson Semedo voor 30 miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers snel een vervanger in huis halen. Sergi Roberto (28), die ook als middenvelder kan spelen, is op dit moment de enige rechtsback die Koeman tot zijn beschikking heeft. Naast Dest heeft Barcelona volgens Spaanse media een andere jonge rechtsback, de twintigjarige Engelsman Max Aarons van Norwich City, op de korrel.



Dest kon al naar Bayern München. Die Duitse recordkampioen heeft Ajax meerdere voorstellen gedaan en hoewel de clubs daarbij nader tot elkaar kwamen, is van een akkoord nog altijd geen sprake. Ajax verlangt - naar verluidt - 20 miljoen euro voor Dest. Bij Bayern München zijn de Franse wereldkampioen Benjamin Pavard en Duits international Joshua Kimmich nu de opties op rechtsback, maar na het vertrek van Thiago Alcântara naar Liverpool zal Kimmich waarschijnlijk alleen nog worden opgesteld als controlerende middenvelder.