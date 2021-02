FC Clubliefde: een elftal aan hondstrouwe spelers van Nederlandse clubs

ValentijnsdagHet is Valentijnsdag, de dag van de liefde. Net als supporters zijn er ook spelers bij wie clubliefde door de aderen stroomt, al wordt dat de laatste jaren steeds schaarser. Toch zijn er deze eeuw genoeg spelers verliefd geworden op hun werkgever. Dit is het elftal met hondstrouwe spelers.

Robert Zwinkels

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: trouwer dan Robert Zwinkels zijn ze niet te vinden op de Nederlandse velden. In 2018 zette hij zijn krabbel onder een ‘contract voor het leven’ bij ADO Den Haag. Voor de speeltijd hoeft hij het niet te doen. Sinds 2005 stond hij 172 keer onder de lat. Momenteel is hij derde keuze achter Martin Fraisl en Luuk Koopmans.

Bram van Polen

Uitgerekend tijdens zijn jubileumduel tegen FC Utrecht groeide hij uit tot de schlemiel, door met rood van het veld te worden gestuurd. Aan zijn heldenstatus veranderde het niets. Van Polen draagt het shirt van PEC sinds 2007 en kwam sindsdien vierhonderd keer in actie.

Barry Opdam

Geen speler trok vaker het shirt van AZ aan dan Barry Opdam: 370 keer, om precies te zijn. De verdediger debuteerde in 1996 bij de Alkmaarders en sloeg pas in 2008 weer zijn vleugels uit, nadat hij koos voor een avontuur bij het Oostenrijkse RB Salzburg.

Mark van der Maarel

Volledig scherm Mark van der Maarel. © Pro Shots / Toon Dompeling Van der Maarel speelde nooit voor een andere club en groeide mede daarom uit tot clubicoon in de Galgenwaard. Sinds zijn debuut in 2009 kwam hij ieder seizoen tot een respectabel aantal duels. Met 306 wedstrijden op de teller heeft hij nog slechts een icoon te achterhalen: Jean-Paul de Jong, die eveneens een plek heeft in dit elftal.

Niels Fleuren

De Maldini van de Koel, noemden fans van VVV hem jarenlang. Fleuren groeide uit tot de meest geliefde speler bij de Venlonaren en kreeg met de jaren een steeds geel-zwarter hart. Na dertien jaar en meer dan 350 wedstrijden besloot VVV zijn contract niet te verlengen. Momenteel staat de VVV’er in hart en nieren onder contract bij TOP Oss.

Wout Brama

Clubliefde kent geen divisie. Wout Brama werd er in 2018 misschien wel het beste voorbeeld van. De middenvelder beëindigde zijn fraaie avontuur in de Australische competitie resoluut om FC Twente terug te helpen naar de eredivisie. Dat lukte: een jaar na de dramatische degradatie promoveerde de gevallen landskampioen van 2010 terug naar het hoogste niveau.

Lex Immers

Nee, zijn onvoorwaardelijke liefde voor ADO Den Haag verbergen lukt Lex Immers maar nauwelijks. Alleen een blik op zijn rug zegt al genoeg: een enorme tattoo van een ooievaar, inclusief de woorden ‘FC Den Haag’, prijkt op zijn achterzijde. Ondanks avonturen bij Feyenoord, Cardiff City, Club Brugge en nu NAC blijft ADO zijn cluppie: met 257 duels staat hij in de top van de ADO-iconen.

Jean-Paul de Jong

Tussen 1993 en 2007 was De Jong de vaste balansbewaker op het middenveld van FC Utrecht. Niemand speelde ooit meer wedstrijden dan hij, zelden was iemand meer geliefd. Mister FC Utrecht probeerde het in 2018 als coach bij zijn droomclub. Negen maanden na zijn aanstelling volgde een uiterst pijnlijke echtscheiding.

Arjen Robben

Wat betreft wedstrijden voor zijn club is Robben in dit elftal een vreemde eend in de bijt, maar de aanvaller verdient het predicaat clubliefde misschien wel het meest. Keerde begin dit seizoen terug uit zijn voetbalpensioen en hielp FC Groningen aan een gigantische financiële boost. Ondanks het geringe aantal minuten (44) werd zijn terugkeer daardoor een spetterend succes.

Blaise Nkufo

Een standbeeld krijg je niet zomaar. Voor de Grolsch Veste prijkt echter toch echt een bronzen beeld van de bonkige spits, die in zeven seizoenen uitgroeide tot publiekslieveling en all-time topscorer. Nkufo werd verliefd op Twente en andersom. Hij bekroonde het perfecte huwelijk door Twente in 2010 naar de eerste landstitel ooit te schieten.

Everton

De Braziliaanse aanvaller stak zijn liefde voor Heracles bepaald niet onder stoelen of banken. Regelmatig flirtte hij de laatste jaren met zijn oude vlam over een terugkeer, maar tot een verlenging van het succesvolle avontuur tussen 2006 en 2013 kwam het nooit. ,,Als ik Sinterklaas om een cadeautje kon vragen, zou ik naar Heracles willen”, zei de topscorer aller tijden in 2016, die nog altijd heimwee heeft naar Almelo.

