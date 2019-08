FC Den Bosch dient begroting van 3,2 miljoen in bij licentiecommissie

FC Den Bosch heeft daarmee in een maand tijd een begrotingstekort van in totaal 1,6 miljoen euro weggewerkt. Dat is gebeurd zonder het eerste elftal van de club volledig uit te hollen, constateert FC Den Bosch zelf. De club kondigt aan om begin september, na het sluiten van de transferperiode, de sportieve ambities voor dit seizoen bekend te maken: ,,Nu de begroting sluitend is, ligt de prioriteit bij de sportieve resultaten van het eerste elftal”, zegt voorzitter Jan-Hein Schouten.

Voorzitter Jan-Hein Schouten: ,,De mate van aantrekkingskracht die de club heeft op supporters, sponsors en de media wordt in de eerste plaats bepaald door de resultaten van het vlaggenschip. Het is onze wens om de aantrekkelijkheid van FC Den Bosch te behouden en te vergroten en daardoor structureel meerwaarde te realiseren voor alle FC’ers. Een vol stadion is ons doel. Maar we zullen op alle fronten bezig zijn met onszelf te verbeteren. Structureel extra inkomsten genereren blijft noodzakelijk en we willen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat FC Den Bosch geaccepteerd wordt als maatschappelijk instituut binnen de stad. Vaststaat dat wij een club willen zijn met een eigen smoel waarin supporters, sponsors en relaties hun vertrouwen kunnen stellen. Een club die reële ambitieus heeft, dit ook uitstraalt en waarmaakt.”