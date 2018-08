FC Den Bosch droomt na metamorfose onder Jordania al van eredivisie

‘Het is crisis bij Feyenoord, écht crisis’

14 augustus Met slechts drie officiële wedstrijden achter de rug verkeert Feyenoord nu al in zwaar weer. In de eredivisie verloor de ploeg zijn openingsduel met De Graafschap en Europese uitschakeling lijkt ook aanstaande. Clubiconen Wim Rijsbergen en Rinus Israël zijn keihard in hun oordeel.