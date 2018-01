FC Den Bosch enige club in financiële 'gevarenzone'

Van alle clubs uit het betaalde voetbal is Den Bosch de enige die valt in categorie 1. Tien clubs zitten in categorie 3 ('goed') en 23 clubs in categorie 2 ('voldoende'). PSV, Ajax en Feyenoord zitten allemaal in categorie 3.



Het is het laatste seizoen dat de KNVB de clubs op deze manier, drie keer gedurende het seizoen, beoordeelt. Na de zomer gaat de voetbalbond over op het zogenoemde financieel rating systeem, waarbij de clubs nog maar één keer per seizoen een puntenaantal krijgen toegekend. Dat gebeurt ook op basis van de jaarcijfers en prognoses van de club.