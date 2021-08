FC Den Bosch krijgt groen licht van KNVB en komt definitief in Amerikaanse handen

Louis van Gaal weer als vertrouwd in trainings­pak: ‘Pas­sen-trap­pen hoort bij het Nederlands voetbal’

8:35 Het tijdperk Louis III is bij Oranje nu écht begonnen. De nieuwe bondscoach leidde vanavond zijn eerste training. De laatste keer in trainingspak? Dat was voor Louis van Gaal alweer vijf jaar geleden, rond de FA Cup-finale van 2016 bij Manchester United.