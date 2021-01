FC Den Bosch ontslaat coach Van der Ven na roerige week

Erik van der Ven is niet langer coach van FC Den Bosch. De 36-jarige trainer uit Schaijk is vandaag door het bestuur van de voetbalclub op non-actief gezet.

Het ontslag van Van der Ven hing al in de lucht direct na de zware 4-0-nederlaag bij Helmond Sport van vrijdagavond. Die volgde op een roerige week bij FC Den Bosch, waarin de coach dinsdag te horen kreeg dat zijn contract aan het einde van dit seizoen niet verlengd zou worden.

Toen was het nog wel de bedoeling dat Van der Ven dit seizoen af zou maken. De coach reageerde echter bijzonder slecht op de aankondiging van het einde van zijn dienstverband en sloeg wild om zich heen. Bovendien was hij al langer gebrouilleerd met zijn assistent Paul Beekmans en met keeperstrainer John Vos.

In de wedstrijd van vrijdag werd duidelijk dat ook de spelers niet langer voor hem door het vuur gingen. FC Den Bosch oogde in Helmond als een elftal dat niet meer aan de gang te krijgen zou zijn, in elk geval niet door Van der Ven.

Vechter

De coach zelf wilde direct na de wedstrijd nog van geen wijken weten. ,,Ik ben een vechter. Ik loop niet weg”, zei hij, met daarbij de toevoeging dat hij nog steeds vertrouwen had in zijn elftal. Aanvankelijk had het bestuur van FC Den Bosch dit weekend een lijmpoging willen ondernemen om de verhoudingen tussen Van der Ven en Vos te herstellen, maar in plaats daarvan volgde zaterdag dus het exit van de trainer.

FC Den Bosch maakt in de Keuken Kampioen Divisie een rampzalig seizoen door, waarbij de club inmiddels is afgezakt naar de laatste plaats op de ranglijst. De laatste overwinning dateert van 22 september (2-0 tegen MVV). Sindsdien is de ploeg al zestien competitieduels en een bekerwedstrijd zonder winstpartij.

Van der Ven was sinds april 2019 hoofdcoach van FC Den Bosch, toen hij zijn voorganger Wil Boessen opvolgde die twee wedstrijden voor het einde van de competitie ontslagen werd. Pikant detail: Boessen is nu de trainer van Helmond Sport, dat vrijdagavond een pak slaag uitdeelde aan FC Den Bosch.

Jeugdtrainer

Van der Ven was sinds 2012 in dienst van FC Den Bosch, eerst als jeugdtrainer en van 2015 tot 2019 als assistent-coach. Als speler kwam hij eerder uit voor PSV (jeugd), Racing Genk, Helmond Sport, TOP Oss en FC Emmen.

In december had Van der Ven nog te horen gekregen dat FC Den Bosch de intentie had om zijn contract komende zomer te gaan verlengen. Deze week kwam de clubleiding daar dus op terug na de verwikkelingen in de technische staf. De reactie van Van der Ven daar weer op bracht de zaak in een stroomversnelling en leidde zaterdag tot zijn vroegtijdige vertrek.