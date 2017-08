FC Den Bosch op jacht naar eerherstel

Vermoedelijke opstelling FC Den Bosch: Leijten; Deijl, Kersten, Santermans, Heymans; Van Son, Mert, Vossebelt; Verbeek, Kaars, Blummel.



Geblesseerd: Azizov, Heemskerk, Van der Winden.



Laatst onderlinge duel: 10 februari 2017, FC Den Bosch - Almere City 1-3.



Bijzonderheden: Of Jort van der Sande en VVV-Venlo-huurling Evren Korkmaz vanavond al inzetbaar zijn, is nog onduidelijk. Beiden komen terug van een blessure en trainden gisterochtend voluit mee. Vandaag wordt bekeken of ze kunnen afreizen naar Almere. In dat geval beginnen ze wellicht allebei op de bank. Ook Bart Biemans is nog niet in staat om een gehele wedstrijd te spelen en start vermoedelijk eveneens als reserve.